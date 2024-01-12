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Otomotiv Kızıldeniz krizi Tesla'da üretimi vurdu
Otomotiv

Kızıldeniz krizi Tesla'da üretimi vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-12 14:46:00 -
Kızıldeniz krizi Tesla'da üretimi vurdu

Kızıldeniz'de yaşanan gerilim Tesla'nın üretimine darbe vurdu. Elektrikli araç üreticisi, uzayan teslimat süreleri nedeniyle Almanya'daki fabrikasını kapattı.

Elektrikli araç devi Tesla, Kızıldeniz'de krizi nedeniyle Almanya'daki üretimini durdurdu. Şirket, parça teslimatında yaşanan gecikmeler nedeniyle Berlin'deki fabrikasını iki hafta boyunca üretim yapmayacak.

Şirketten yapılan açıklamada nakliyelerde yaşanan gecikmelere vurgu yapılırken, Almanya fabrikasında 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar üretimin büyük bölümünün askıya alınacağı bildirildi.

Tesla, Kızıldeniz'deki çatışmalara bağlı olarak nakliye rotalarındaki kaymaların fabrikadaki üretimi etkilediğini açıkladı. Açıklamada, uzun süren nakliyelerin tedarik zincirlerinde boşluk yarattığı kaydedildi.

ABD ve İngiltere, Yemen'de Husilerin hedeflerine havadan ve denizden saldırı başlatmıştı. Husiler de Kızıldeniz'deki savaş gemilerine yanıt vermişti.

Kızıldeniz rotası, küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyordu. Yaşanan kriz nedeniyle maliyetlerdeki artış devam ederken, taşıma süreleri oldukça uzadı. Maliyetlerin en az iki katına çıktığı ifade edilmişti. Gemilerin yolculuk sürelerinin ise yüzde 30 artabileceği kaydedilmişti.
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