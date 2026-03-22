Kızılcahamam'da bayram mesaisi! Bakan Çiftçi’den emniyet güçlerine moral ziyareti!

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini ziyaret etti. Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar tarafından karşılanan Bakan Çiftçi, Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçerek, görev başındaki emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Acar, "Sayın Bakanımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Nazik ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kızılcahamam'ımızın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalar üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Devletimizin gücünü ve şefkatini her zaman yanımızda hissetmek bizler için büyük bir güven kaynağıdır. Sayın Bakanımıza kıymetli ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)