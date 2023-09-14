Kızılbük Thermal Wellness Resort ile Marmaris’te Kongre Turizmi Başlıyor

Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi, konferans ve balo salonları, özel toplantı odaları ve fuaye alanından oluşan son teknoloji ürünlerle donatılmış 3 bin metrekare alana kurulu Convention Center ile Marmaris’in kongre ve konferans turizminde öne çıkan bölgeler arasında yer almasını sağlayacak. İçmeler bölgesinde dört mevsim yerli ve yabancı turist ağırlama hedefiyle yola çıkan proje, şık ve ilkleri barındıran donatılarıyla bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacak.

Kongre merkezi ile bölgede hem iş hem tatil yapılacak

Ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ile hem yurt içi hem de yurt dışından pek çok ziyaretçinin ağırlandığını ve kongrelerin bölge tanıtımına da katkı sunduğunu belirten Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik şöyle konuştu: “Marmaris, doğal güzellikleri, denizi, tarihi ve kültürel yapılarıyla yurt içi ve yurt dışında cazibe merkezi olan bir lokasyon. Ancak biz her zaman Marmaris’i deniz tatili ile özdeşleştirdiğimiz için potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyoruz. Kongre turizminin yalnızca yurt içinde elde ettiği gelirde son yıllarda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. TÜİK hane halkı yurtiçi turizm istatistiklerine göre toplantı, konferans, kurs ve seminer gibi etkinlikler için seyahat başına ortalama harcama 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61 artışla yükselmiş. Yine bu etkinlikler için yapılan toplam seyahat harcamaları ise 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 163’lük artış göstermiştir. Bugün Türkiye’de İstanbul, İzmir, Antalya gibi illerin kongre turizminden aldığı payı Muğla da yeni tesislerle çok rahatlıkla alabilir. Kızılbük projemizde yer alan Convention Center’da ağırlayacağımız yerli ve yabancı misafirlerimize bölgenin güzelliğini tanıtacağız ve Marmaris’in kongre turizminden de pay alması için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Yaklaşık 950 kişi kapasiteli konferans salonumuzla Marmaris kongre turizminin merkezi olacak”

Son teknoloji ürünlerle donatılan kongre merkezinin gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlanacağı imkanlara sahip olduğunun altını çizen Mahmut Sefa Çelik, “Konferans turizmi bugün Asya ve Avrupa ülkelerinde çok önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Pandemi öncesinde yurt dışından yaklaşık 2 milyon kişi konferans ve fuar gibi etkinlikler için Türkiye’yi ziyaret etmekteydi. Bu oranlar pandeminin etkisiyle 2020 yılında 640 bin kişi olmuş. Pandeminin etkisinin geçmesiyle ise 2022 yılında 1,5 milyon kişi yurt dışından Türkiye’ye fuar, konferans, kongre gibi etkinlikler için gelmiş. Ancak yine de bu alanda yapılacak çalışmalarla bu rakamın çok daha yükseklere çıkarılma potansiyeli var. Türkiye bu pazarda hak ettiği konuma henüz gelebilmiş değil. İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerimiz konferans turizminde öne çıkan lokasyonlar. Kızılbük Thermal Wellness Resort projemizde 3 bin metrekare alana kurulacak balo ve konferans salonundan oluşan alanlarımız ile Marmaris’i Türkiye’nin önde gelen kongre ve konferans merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Çok özel tasarıma sahip 950 kişi kapasiteli kongre merkezimiz aynı anda 5’e bölünebilir şekilde ihtiyaca göre tasarlanabiliyor ve ayrıca 8 büyük toplantı odasını özel iş toplantıları, basın toplantıları ve ihtiyaca yönelik etkinler için kullanıma sunuyor” dedi.

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Balo salonu ile etkinlik ve düğün turizminin yeni adresi olacak

Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde yer alan 750 metrekare alana sahip Balo Salonu ise düğün, etkinlik, şirket organizasyonları ve çeşitli kutlamalar için ideal ve son teknolojiyle donatılmış, tüm detayları incelikle düşünülmüş olup, Marmaris’te etkinliğin yeni adresi olarak öne çıkacak. İster 3’e bölünerek ayrı ayrı kullanıma sunulsun, isterse bir bütün olarak tüm alanın kullanılabildiği Balo Salonu 500 kişilik yemek masası düzeni, dijital duvar sistemi, girişinde karşılama, vestiyer, bar alanı ve 450 metrekarelik dev bir fuaye alanıyla şık, modern ve görkemli düğün ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış gelin ve damat odaları ile düğün öncesi ve sonrasında çiftlere konforlu alanlar sunulacak.