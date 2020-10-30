Kızılay’ın yarım asırlık gönüllüsü

“Ömrüm boyunca, Kızılay’ın gönüllüsü olacağım. Yapılan çalışmalara bir süre katılmasam, hayatta kalma gayretimi sorgularım. İliklerimize kadar giren gönüllülük duygusundan kopamıyoruz” ifadelerini kullanan Sezer, “Bu iş bir gönül işidir. İnsanların yardımına koşarken duyduğun haz, bağımlılık yapar, bu işi bırakamazsın. Yardım yapma duygusunu gençlere tavsiye ederim. Pırlanta gibi gençlerimiz var, bu işi daha ileriye götüreceklerine inanıyorum” diyor.