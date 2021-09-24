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Aktüel Kızılay'ın önünde sıraya girdiler! Polisler kan bağışına koştu
Aktüel

Kızılay'ın önünde sıraya girdiler! Polisler kan bağışına koştu

Türk Kızılay ve Edirne Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kan bağış çadırı kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:30:00 -
Kızılay'ın önünde sıraya girdiler! Polisler kan bağışına koştu

Haber merkezi, telsizden anons yaparak polis memurlarına, kan bağışına katılmaları konusunda bildirimde bulundu. "Telsiz anonsunu" duyan polisler kan vermek için sıraya girdi. Kızılay ekiplerince tansiyonu ve ateşi ölçülen, kan verme uygunluğu olan emniyet mensupları kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi Doktoru Necdet Topçuoğlu, "Şu an Emniyet Müdürlüğü bahçesinde kurduğumuz kan bağışı çadırında emniyet personeli destek oluyor. Ayrıca gün içeresinde kan bağış merkezlerinde ve kan bağış çadırlarında vatandaşlarımız kan verebilir. Vatandaşlarımıza duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Kan bağışının devamının gelmesi çok önemli, hastanelere kan tedariki yapılabilmesi için önem arz etmekte" diye konuştu.

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