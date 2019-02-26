Kızıl Soros’u Sırp eğitmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 657 sayfalık iddianamede, Gezi olayları ile Sırp örgütü OTPOR/CANVAS bağlantısına değinildi. İddianamede, ''OTPOR/CANVAS'ın ülkemize uygulamayı planladığı senaryonun aktörleri; genel olarak kamuoyunda muhalif kimlikleri ile tanınan sanatçılar, reklamcılar, ajans sahipleri-çalışanları ile sosyal medya ve bilişim uzmanlarıdır. Söz konusu şahısların OTPOR lideri İvan Marovic isimli ve Sırp uyruklu şahsın öncülük ettiği bir grup tarafından eğitildiği, kalkışma öncesinde farklı mecralarda çeşitli oyun, etkinlik ve eylemlerle prova yaptıkları ve Gezi kalkışmasının ilk gününden itibaren meydanlarda ve sosyal medyada en önde oldukları görülmüştür” denildi.

Mehmet Ali Alabora ile birlikte hareket etmişler

İddianamede ayrıca, OTPOR yöneticilerden İvan Maroviç'in 18-21 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizde bulunduğu, devam eden süreçte şahsın Mısır ülkesinde olduğu sırada Gezi Parkı eylemlerinde ön planda bulunan şüpheli Mehmet Ali Alabora ve birlikte hareket ettiği tespit edildi. İddianamede, “Şahısların 7-15 Temmuz 2012 tarihleri arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de bulundukları anlaşılmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Osman Kavala'nın da yaklaşık 25 günlük süreç içerisinde önce Belçika, ardından Almanya, ardından da Amerika ve sonrasında da yeniden Almanya'da olduğu tespit edilmiştir. Dolasıyla şahısların Kahire'de bulundukları bu dönemde, OTPOR yöneticisi İvan Maroviç'ten halk ayaklanması ile ilgili eğitim aldıkları, yine Mehmet Osman Kavala'nın ise bahsi geçen seyahatleri ile kalkışma hareketinin bir başka ayağının koordinesi maksadıyla Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili yapılan araştırmalarda OTPOR/CANVAS eğitmenlerinden İvan Marovic, Slobodan Djinovic, Breza Race, Krstic Bojana Markoviç, Sikman Sinisa adlı şahısların ülkemize giriş-çıkış yaptıkları anlaşılmıştır'' ifadesine yer verildi.

Türkiye'ye giriş ve çıkış tarihleri dikkat çekici

Gezi olayları sırasında ise Slobodan Djinovic, Jelena Djinovic, Breza Race, Kristic Bojana Markovic, Sham Elkwashassayad ve Geric Aleksandra isimli kişilerin Antalya'da bir otelde kaldıkları belirtilen iddianamede, yine OTPOR/CANVAS aktivisti olduğu tespit edilen Miljenko Dereta'nın, Dubravka Velat Derta ve Zarka Dılas adlı kişilerle Beşiktaş'ta bir otelde konakladığı, aktivist Aleksandar Maric'in de Türkiye'ye birden çok seyahatinin bulunduğu, bu seyahatlerden bir kısmının Breza Race ile aynı gün gerçekleştiğine işaret edildi. OTPOR/CANVAS'ın lideri, kurucuları ve aktivistlerin Türkiye'ye birlikte seyahat etmeleri, aynı otelde kalmalarının, söz konusu şahısların OTPOR/CANVAS örgütünün faaliyetleri kapsamında birlikte hareket ettiklerini gösterdiği vurgulanan iddianamede, söz konusu kişilerin uçuş ve konaklama bilgileri ile bazılarının giriş-çıkış fotoğraflarına da yer verildi.

Türkiye’ye 9 kez giriş yapmış

OTPOR yöneticisi İvan Maroviç ve eşinin 30 Ağustos 2013'te Atatürk Havalimanı'na giriş yaptıklarına dair görüntülerin de bulunduğu iddianamede, yine CANVAS'ın kurucularından Slobodan Dijinovic'in 28 Haziran 2013 tarihi de dahil olmak üzere 3 yıl içinde 9 kez Türkiye'ye giriş yaptığı ve 28 Haziran 2013'te Canvas Üniversite Direktörü dahil 5 kişinin de aynı tarihte Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtildi. İddianamede, olayların yaşandığı dönemde OTPOR ve CANVAS hareketinin birçok yöneticisi ve çalışanının Türkiye'ye birçok kez ve yoğun şekilde geldiklerinin tespit edildiği vurgulandı.