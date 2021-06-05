Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Maide Töremiş: Nasıl bir vicdana sahipsiniz!

Berlin'de PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'in geri gelmesi için mücadele veren Maide Töremiş, aynı durumda olan annelerin sessiz kalışına isyan etti. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere seslenen Töremiş, "PKK, senin canını alıp gidiyor. Nasıl sessiz kalıyorsun? Nasıl bir vicdana sahipsin? Nasıl bir annesin? Huzurla yatamadığını biliyorum da neden sessiz kalıyorsun?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerine desteğe gidecek olan Töremiş, "Dönünce eylemlerime devam edeceğim. Çocuğum gelene kadar bırakmayacağım" dedi.