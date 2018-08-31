Kız isteme kavgasında kan aktı!
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kız isteme yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.31 Ağustos 2018 Cuma 22:59
Kahramanmaraş'ta kız isteme sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde, İ.K'nin ailesi, K.K'yi oğullarına istemek için evlerine gitti.
Görüşme sırasında aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silah ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
YORUM YAZ