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Ekonomi

Kız çocuğu yetim aylığı nasıl alır? Kız çocuğuna ölüm aylığı nasıl bağlanır

Kız çocukları yetim aylığı nasıl alır? SGK’dan yetim aylığı nasıl alınır? Anne babasını kaybetmiş kız çocuğu ölüm aylığını nasıl alır? Sorusu yetim aylığına bağlanmak için başvuruda bulunacaklar tarafından merak ediliyor. Ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bir başka deyişle yetim aylığı bağlanabilmesi için bir takım şartlar mevcuttur. Peki SGK yetim aylığı alma şartına göre kız çocuğu yetim aylığı nasıl alır? Kız çocuğuna ölüm aylığı nasıl bağlanır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:24:00 - 2020-06-08 09:26:01
Kız çocuğu yetim aylığı nasıl alır? Kız çocuğuna ölüm aylığı nasıl bağlanır

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır. 

Kız çocuklara ölüm aylığı nasıl bağlanır?

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara ölüm aylığı nasıl bağlanır?

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,

- Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

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