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Kadın - Aile Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Kıymasız karnıyarık tarifi
Kadın - Aile

Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Kıymasız karnıyarık tarifi

Kolay karnıyarık tarifi | Kıyma kullanmadan kolay bir karnıyarık hazırlamak isteyenler ‘Kıymasız karnıyarık olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Tam ölçülü kıymasız karnıyarık tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-16 17:42:00 -
Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Kıymasız karnıyarık tarifi

Kıyma kullanmadan şipşak bir karnıyarık pişirmek isteyenler ‘Kolay karnıyarık nasıl yapılır?’ konusunu araştırıyor. İşte, kıymasız karnıyarık tarifi

Kıymasız karnıyarık tarifi

Malzemeler:

  • 4 adet patlıcan
  • 2 adet domates
  • 2 adet soğan
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet sivri biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

Üzeri için:

  • Sıcak su
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz

Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Arzu ederseniz; patlıcanları daha hafif olması için haşlayabilirsiniz.

Soğan, domates, sarımsak ve baharatları bir tencerede soteleyin. İç harç pişince altını kapatın.

Bir tencerenin içerisine patlıcanları dizin.

Patlıcanların altını delmeden ortasını açın ve harçtan yerleştirin.

Ardından bir miktar sıcak su, tuz ve salça ile bir sos hazırlayın.

Bu sosu tencereye boşaltın.

Su kaynayana kadar yüksek ışıdı ardından kısık ısıda yemeği pişirin.

Afiyet olsun.

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