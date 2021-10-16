Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Kıymasız karnıyarık tarifi
Kolay karnıyarık tarifi | Kıyma kullanmadan kolay bir karnıyarık hazırlamak isteyenler ‘Kıymasız karnıyarık olur mu?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? Tam ölçülü kıymasız karnıyarık tarifi
Kıyma kullanmadan şipşak bir karnıyarık pişirmek isteyenler ‘Kolay karnıyarık nasıl yapılır?’ konusunu araştırıyor. İşte, kıymasız karnıyarık tarifi
Kıymasız karnıyarık tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 2 adet domates
- 2 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- Tuz
- Karabiber
- Sıvıyağ
Üzeri için:
- Sıcak su
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Arzu ederseniz; patlıcanları daha hafif olması için haşlayabilirsiniz.
Soğan, domates, sarımsak ve baharatları bir tencerede soteleyin. İç harç pişince altını kapatın.
Bir tencerenin içerisine patlıcanları dizin.
Patlıcanların altını delmeden ortasını açın ve harçtan yerleştirin.
Ardından bir miktar sıcak su, tuz ve salça ile bir sos hazırlayın.
Bu sosu tencereye boşaltın.
Su kaynayana kadar yüksek ışıdı ardından kısık ısıda yemeği pişirin.
Afiyet olsun.