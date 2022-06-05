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Kadın - Aile Kıymalı patatesli börek tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır kıymalı patatesli börek
Kadın - Aile

Kıymalı patatesli börek tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır kıymalı patatesli börek

. Sosundaki maden suyu ile daha kabarık ve pişerken kat kat açılıyor. Yapımı kolay, yemesi çok zevkli, böreklerin en sevileni, favorimiz kıymalı patatesli börek tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-06-05 00:31:00 - 2022-06-05 00:37:45
Kıymalı patatesli börek tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır kıymalı patatesli börek

Kıymalı Patatesli Börek Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 adet yufka
  • 6 adet patates(Orta boy)
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 300 gram kıyma
  • 1 çay kaşığı karabiber(Çekilmiş)
  • 1çay kaşığı kimyon
  • 1çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 100ml. maden suyu
  • Yarım çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tutam çörek otu
  • 1 tutam susam

Kıymalı Patatesli Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Patatesler haşlanıp küçük doğranır. Ayçiçek yağında soğan, kıyma sotelenip patatesler eklenir. Tuz ve baharat ilavesinden sonra soğumaya bırakılır. Tereyağ eritilip ayçiçek yağı, maden suyu ve tuz eklenerek sos hazırlanır. Yufka üçgen şeklinde sekiz eşit parçaya bölünür. Her parçaya sos sürülür, geniş kısmına iç malzemesi konup sarılır.  Tüm yufkalar bitene kadar aynı işlem tekrar edilir. Börekler yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirilip yumurta sarısı sürülür. Çörek otu ve susam serpilir. 200 dereceye ısıtılan fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Ilık servis edilir.

 

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