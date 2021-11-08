Kıymalı kapalı pide (bafra pidesi) tarifi, nasıl yapılır?

Nefis kıymalı harç ile hazırlanan kapalı pide, en sevilen pidelerden biridir.

Malzemeler

1su bardağıun

1/4su bardağıılık su

1/2paketinstant maya

1/2çay kaşığıtuz

İç harcı için:

1tatlı kaşığıtereyağı

1adetorta boy soğan

150gramorta yağlı kıyma

2adetorta boy yeşil sivri biber

1yemek kaşığıdomates püresi

1/4demetmaydanoz

1/2çay kaşığıtuz

1/4çay kaşığıkarabiber

Üzeri için;

1adetyumurta sarısı

1yemek kaşığızeytinyağı

Yapılışı

Tuz ile harmanladığınız unu mutfak tezgahı üzerine aldıktan sonra orta kısmını havuz gibi açın.

Orta kısmına aldığınız instant mayayı, azar azar eklediğiniz ılık su ile karıştırdıktan sonra kenar kısımlarda kalan un ile mayayı karıştırmaya başlayın.

Kıvam alana kadar yoğurduğunuz hamuru, unlanmış mutfak tezgahı üzerinde avuç içinizle bastırarak yoğurmaya ve mayayı aktif hale getirmeye devam edin.

Özleşen hamuru üzerini kapattıktan sonra oda sıcaklığında, 40 dakika kadar bekletin.

Pidenin kıymalı iç harcını hazırlamak için; kuru soğanı küçük küpler halinde kesin. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Maydanozu incecik kıyın.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Orta yağlı kıymayı katıp, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulmakta olan kıymaya doğranmış kuru soğanı kattıktan sonra soğanlar yumuşayana kadar kavurma işlemini sürdürün.

Aralarda karıştırarak sırasıyla; yarım ay şeklinde doğranmış sivri biber, domates püresi,kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi katın.

Suyunu çekene kadar orta ateşte kavurduğunuz kıymalı iç harcı ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin.

Mayalanan pide hamurunu üç eşit parçaya böldükten sonra her bir hamur bezesini unlanmış mutfak tezgahı üzerinde, bir merdane yardımıyla uzunlamasına açın.

Yaklaşık 30 cm. uzunluğunda açtığınız hamur parçalarının orta kısmına üç eşit parçaya böldüğünüz kıymalı iç harcı yayın.

İki tarafta kalan hamur parçalarını iç harcın üzerine kapatın. Sabitlenmesi için elinizle hafif bir şekilde üzerine bastırın. Aynı işlemi tüm hamur bezelerine uygulayın.

İçi kıymalı harçla dolu olan kapalı pideleri geniş bir spatula yardımıyla üzerine yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine alın. Kabarma paylarını da düşünerek mümkün olduğunca aralıklı yerleştirmeye çalışın.

Yumurta sarısı ve zeytinyağını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla pidelerin üzerine sürün.

Hamuru ince bir şekilde açılmış olan pideleri, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Arzuya göre; fırından çıkan sıcak pidelerin üzerine tereyağı sürüp, dilimledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.