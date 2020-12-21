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Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak
Ekonomi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun 19 kılavuz kaptan istihdam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:28:00 -
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 19 kılavuz kaptan alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamasına göre, 30 Kasım'da açıklanan 20 pilotun işe alınmasına ilişkin süreçte sadece 1 aday işe alınabildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında söz konusu duyuru için yeterli sayıda başvuru yapılmadığından KPSS koşulu olmadan yeni bir ilan yayınlandı.

Bu kapsamda, denizcilik alanında eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından birinden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne mezun olan 19 pilot işe alınacak.

Başvuru sahiplerinin, Denizciler ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde gerekli niteliklere sahip olmaları ve sağlık durumlarının deniz hizmetine uygun olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.

İlan talep koşulları kapsamında devlete uygun olan adaylar, Türkiye İş Kurumu başvuruları giderek artan açık iş ilanlarının web sayfasından elektronik ortamda şahsen veya Türkiye İş Konseyi hizmet merkezlerine başvurabilirler.

Türkiye İş Konseyi tarafından daha sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü aday listeleri, listeler, sınav yeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasının "Haber ve Duyurular" bölümünden (https: // www .kiyiemniyeti.gov.tr ​​/ haberler_duyuru) duyurulacaktır.

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