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Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ açıldı

Üsküdar'daki lüks bir sitede, anne ile kızının havuza haşema ile girmelerine engel olan, aralarında site yöneticisinin de bulunduğu 4 kişi hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10’ar yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:38
Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ açıldı

İstanbul Üsküdar'daki lüks bir sitede, anne ile kızının havuza haşema ile girmelerine engel olduğu iddia edilen 4 kişi hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan onar yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki anne E.İ, kızı F.İ ile baba A.F.İ'nin Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir sitede ikamet ettikleri belirtildi. İddianamede, müşteki olan anne E.İ. ile kızı F.İ'nin, söz konusu sitenin 3 havuzundan yararlanmak istedikleri, İslam dininin gereği olarak da baş ve vücudu kapatan haşema ile havuza girdikleri ifade edildi.

Havuzdan yararlanmaları defalarca engellendi

Site yöneticisi A.Ç'nin ise "... sitesi yaşam kuralları rehberi" isimli yasal dayanağı olmayan, havuza girerken ve güneşlenirken sadece mayo kullanılabileceği, bunun dışında hiçbir giysi kullanılamayacağı yönünde kural koyarak müşteki anne ve kızının sitenin havuz imkanlarından dini kurallara uygun yararlanmasını engellediği aktarılan iddianamede, anne ve kızının havuza haşema ile girdiği birden fazla olayda, sitenin güvenlik görevlisi S.B ile havuz görevlisi H.Y'nin, site yöneticisi A.Ç'nin talimatıyla müştekilere müdahale ederek havuzdan yararlanmalarını engellediği kaydedildi.

Dini inanca saygı yok

Olaylar sırasında mağdur baba A.F.İ'nin, eşinin havuzdan çıkarılmasına itiraz ederek güvenlik görevlisiyle tartıştığı anlatılan iddianamede, site sakini olan şüpheli O.T'nin konuya dahil olarak, müştekilerin havuza haşema ile giremeyeceklerini, mayo ile girmeleri gerektiğini söylediği, bu tartışma sırasında müşteki A.F.İ'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu beyin kanamasına bağlı felç geçirdiği aktarıldı. İddianamede, müştekilerin dini inançlarının gereğini yerine getirmesini engelleyerek üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edilen site yöneticisi A.Ç, site sakini O.T, sitenin havuz ve temizlik görevlisi H.Y. ile sitenin güvenlik görevlisi S.B. hakkında, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ikişer yıl altışar aydan, onar yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar, aralık ayında hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:38
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  4. dava
  5. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Üsküdar Acıbadem
  7. beyin kanaması
  8. İddianame
  9. Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi

YORUM YAZ

  • engineerengineer25 dk önce
    havuza girenlerde mantar olabilir, bulaşıcı hastalık virüs olabilir, aids olabilir, apış arası ifrazatı suya karışabilir, zührevi hastalık olabilir, zührevi organlardan akıntı suya karışabilir, ter karışabilir, vücdu her bölgesinden kıl ve deri döküntüsü suya karışabilir, havuzu büyük bir küvet kabul edersek toplu halde aynı küvette yıkanmak gibi birşeydir bu, havuza girmek kerih bir iştir, kendi özel havuzu olanlar müstesna, kendi ailesiyle kendi özel havuzuna girmenin hijyenik açıdan bir mahzuru olmayabilir.
  • meşemeşe25 dk önce
    ORASI ZANEDERSEMKAMUYA AİT , O KİŞİLERİŞLETİYOR VEYEALLEM KULEM İLE ORANINTAPUSUNU ALMIŞLARDIR , DENİZSAHİLLERİTAMAMENBAZI KİŞİ VE KİŞİLEREPARSELLENMİŞTİR ,BİR GARİBANGECE KONDU YAPSABAŞINA YIKARLAR,
  • muhammedmuhammed30 dk önce
    işte modern çağdaş!! hayatın sonradan görme sözde dindar!!! Müslümanları getirdiği ibretlik nokta. o kadar erkeğin arasında özellikle suya girdikten sonra vücudunun bütün ayrıntılarını ve kıvrımlarını belli eden islama tam zıt haşema denen kıyafet.neymiş haklarını savunuyorlarmış.bir Müslümanın Allahu tealanın ve rasulünün emirlerine aykırı hiçbir hakkı olamaz.
  • Şaşırınca!Şaşırınca!32 dk önce
    Kadının  erkekler arasında haşema ile havuza girmesi müslümanlığın hangi ilkesine dayanıyor peki?
  • ahmetahmet1 sa önce
    ibretlik bir ayrimcilik/nefret sucu cezasi olsun ve bu sacma alcaklik bitsin ulkemde
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM1 sa önce
    Emperyalist haçlı gavurları gibi giyseydi giyerlerdi. Bu yasağı koyanlar emperyalist batının ÇAĞDAŞ YAŞAM TUZAĞINA DÜŞMÜŞ; "sözde TÜRK, ÖZDE HAÇLI EMPERYALİZMİNİN ÇAĞDAŞ YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ KABUL ETMİŞ ANADOLUDAKİ gönüllü neferlerinden başkaları değildir. BU "ÇAĞDAŞ YOBAZLAR" 1000 yıldır ANADOLUDAN TÜRK-İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİNİ SİLMEK İSTEYEN HAÇLI BATININgönüllü neferleridir.
  • AdnanAdnan1 sa önce
    Müslüman bir kadın ve kızının erkeklerin olduğu sitenin havuzunda ne işi var? Sitenin bütün dairelerinin gördüğü havuzda ne işi var.
  • veliveli1 sa önce
    ibretlik bir ceza verilmeli. Mesele sadece havuza girmeye tahammül meselesi değil. Hayatın mümkün olan her alanından uygun bahanelerle soyutlama ve sindirme amaçlı bu mendebur faaliyetlere yol verilmemeli. İntikam hırsıyla yanan bu yobazlara geçit verilmemeli.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Ne işin var havuzda..Akıllı olun be
  • hakkı_41hakkı_411 sa önce
    Böyle site müdürlerine caydırıcı cezalar vermek lazım. 10 sene diyorlar ama 1 gün bile yatmaz bunun gibileri.
  • hasan_41hasan_411 sa önce
    Utanmadan birde site müdürü olacak. acaba kime hizmet ediyor çok merak ediyorum. böyleleri sadece haşama ile değil, müslümanın dini imanı ve kitabı ile uğraşıyorlar.
  • ZaferZafer1 sa önce
    Ellerine sağlık günah işlemelerine engel olmuşlar daha onlara teşekkür etmeleri lazım bir kadının avret yeri açık olan bir kadının yanında olması havuza denize veya hamama girmesi günah ve Allah öyle yere lanet ediyor hele bir de erkek de varsa vay o müslümanların haline
  • erol52erol521 sa önce
    Hükümet en çok bu noktada kendini eleştirmeli, eğer müslüman vatandaşının haklarını koruyamıyorsa, yörüngelerinden çoktan çıkmışlar demektir ki, bencede artık çıkmışlardır.
  • ceyhunceyhun1 sa önce
    Bu tablodan tüm siyasiler suçludur. günümüz Türkiyesinde buna kimse cesaret edememeli.
  • ahmet yıldızahmet yıldız1 sa önce
    Aklım almıyor bunu. 16 yıldır muhafazakar bir partinin iktidarı sonunda gelinen nokta bu mudur. bu cesareti kimden alıyorlar. Bikini ile bir kadını havuza sokmazlarsa bu ülkede haftalarca haber yapılırdı!! nereye gidiyoruz. verdiğimiz oyların neticesi bu mu???

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