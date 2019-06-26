Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ açıldı

İstanbul Üsküdar'daki lüks bir sitede, anne ile kızının havuza haşema ile girmelerine engel olduğu iddia edilen 4 kişi hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan onar yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki anne E.İ, kızı F.İ ile baba A.F.İ'nin Üsküdar Acıbadem'de bulunan bir sitede ikamet ettikleri belirtildi. İddianamede, müşteki olan anne E.İ. ile kızı F.İ'nin, söz konusu sitenin 3 havuzundan yararlanmak istedikleri, İslam dininin gereği olarak da baş ve vücudu kapatan haşema ile havuza girdikleri ifade edildi.

Havuzdan yararlanmaları defalarca engellendi

Site yöneticisi A.Ç'nin ise "... sitesi yaşam kuralları rehberi" isimli yasal dayanağı olmayan, havuza girerken ve güneşlenirken sadece mayo kullanılabileceği, bunun dışında hiçbir giysi kullanılamayacağı yönünde kural koyarak müşteki anne ve kızının sitenin havuz imkanlarından dini kurallara uygun yararlanmasını engellediği aktarılan iddianamede, anne ve kızının havuza haşema ile girdiği birden fazla olayda, sitenin güvenlik görevlisi S.B ile havuz görevlisi H.Y'nin, site yöneticisi A.Ç'nin talimatıyla müştekilere müdahale ederek havuzdan yararlanmalarını engellediği kaydedildi.

Dini inanca saygı yok

Olaylar sırasında mağdur baba A.F.İ'nin, eşinin havuzdan çıkarılmasına itiraz ederek güvenlik görevlisiyle tartıştığı anlatılan iddianamede, site sakini olan şüpheli O.T'nin konuya dahil olarak, müştekilerin havuza haşema ile giremeyeceklerini, mayo ile girmeleri gerektiğini söylediği, bu tartışma sırasında müşteki A.F.İ'nin tansiyonunun yükselmesi sonucu beyin kanamasına bağlı felç geçirdiği aktarıldı. İddianamede, müştekilerin dini inançlarının gereğini yerine getirmesini engelleyerek üzerlerine atılı suçları işledikleri ifade edilen site yöneticisi A.Ç, site sakini O.T, sitenin havuz ve temizlik görevlisi H.Y. ile sitenin güvenlik görevlisi S.B. hakkında, "zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan ikişer yıl altışar aydan, onar yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar, aralık ayında hakim karşısına çıkacak.