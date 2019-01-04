Kitaplık deyip geçmeyiniz



Mobilyalarımızı seçerken, onlara yüklemek istediğimiz fonksiyonları da mutlaka gözden geçirmeliyiz.

Bir tv ünitesini yanlızca Akıllı Tv’mizi koyduğumuz bir mobilyadan çok, birden fazla fonksiyon için değerlendirmek, özellikle küçük evlerin dekorasyonunda faydalı olacaktır.



Örneğin kitap okumak müzik dinlemek ve tv seyretmek için ayrı mekanlar oluşturmanız zor olabilir.

Günümüzdeki kitaplık üniteleri bu fonksiyonları birleştirip şık çözümler sunuyor. Üstelik çift yönlü bir kitaplık ünitesini mekanı iki ayrı bölüme ayırmak için kullanabilirsiniz.

Kitaplık-Tv ünitelerinin bir avantajı da boş kalan duvarlarımızı raflar ile değerlendirip mekan tanımlamada yardımcı olmaları.

Aksesuarlarla renklendireceğiniz, evinizin dekorasyon tarzına uygun bir ünite, evinizde sizin en çok kullandığınız mobilyanız olmaya adaydır.