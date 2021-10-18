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Kültür - Sanat Kitap ve edebiyat tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak
Kültür - Sanat

Kitap ve edebiyat tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak

Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden edebiyat ve kitap tutkunları, Kahramanmaraş’ta, düzenlenecek etkinliklerde buluşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 13:30:00 -
Kitap ve edebiyat tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şair ve düşünce adamlarından oluşan “Yedi Güzel Adam” olarak bilinen, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören ile Ali Kutlay’ın yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kentte, okur ile yazar arasındaki bağın güçlendirilmesi, gençlerin hayranı oldukları şair, yazar ve edebiyatçılarla buluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda kent, 18-22 Ekim’de “Kahramanmaraş 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri” ile 22-31 Ekim’de “Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı” organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. Kentin edebiyat ile kültürel hafızasının ve bu alanda yetiştirdiği önemli isimlerinin dünyaya duyurulması amaçlanan organizasyonlar çerçevesinde edebiyat ve kitap severlere yönelik çeşitli etkinlik ve aktiviteler düzenlenecek. Etkinliklere, 150’nin üzerinde şair ve yazar katılacak.

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