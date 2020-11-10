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Aktüel Kitap okuma aşkıyla sahaf oldu
Aktüel

Kitap okuma aşkıyla sahaf oldu

Mersin'de yaşayan Eren Kaplancık, küçük yaşlarda başlayan kitap okuma sevgisini sahaflık yaparak sürdürüyor - Kağıt ve hurda depolardan kitap toplayan Kaplancık'ın koleksiyonunda 120 bin kitap bulunuyor - Eren Kaplancık: - "Kitap satmaktan çok almak beni daha çok heyecanlandırıyor. Hurdadan gelen kitapları ayırmak, seçmek, boşaltılan bir evden kitap almak başka hiçbir şeye değiştirilmeyecek bir mutluluk"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:08:50 -
Kitap okuma aşkıyla sahaf oldu

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan 52 yaşındaki Eren Kaplancık, çocukluğunda kazandığı okuma alışkanlığını mesleğe dönüştürerek 120 bin kitabıyla okuyuculara hizmet ediyor.

Küçük yaşlarda kitap okuma merakını tutkuya dönüştüren Kaplancık, üniversite yıllarında sahafları dolaşarak kitap biriktirmeye başladı.

Bu yıllarda kendisine harçlık çıkarmak için sokakta kitap satan Kaplancık, kitaplarla olan bağını her geçen gün daha da artırdı.

Gittiği kentlerdeki sahafları gezerek kitap koleksiyonunu genişleten Kaplancık, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra İstanbul ve Ankara'da farklı mesleklerde çalışmaya başladı.

Bu mesleklerde aradığı mutluluğu bulamayan Kaplancık, yaklaşık 20 yıl önce Mersin'e dönerek sahaf dükkanı açmaya karar verdi.

Biriktirdiği 120 bin kitapla okurlara ulaşan Kaplancık, kitap satmaktan çok almanın verdiği mutlulukla çalışmalarına devam ediyor.

Eren Kaplancık, AA muhabirine, kütüphanesi olan bir evde büyüdüğünü ve küçük yaşlardan itibaren elinden kitap eksik etmediğini söyledi.

Üniversite yıllarında da bu alışkanlığının devam ettiğini dile getiren Kaplancık, "Benim için kitaplar çok kıymetli. Önce koleksiyon olarak kitap toplamaya başladım. Onun dışında edebiyat ve araştırma zevkimi gidermek için de kitap topladım. Öğrencilik yıllarımda iyi bir kütüphane oluşturmuştum. O dönem kitaplarımı satarak bu yolculuğa başladım." diye konuştu.

- "Kitap satmaktan çok almak, beni en çok heyecanlandıran şey"

Kaplancık, üniversiteden sonra farklı mesleklerde çalıştığını, ancak mutlu olmadığını dile getirerek, yolunun bir kez daha kitaplarla kesiştiğini vurguladı.

Mersin'e dönerek sahaf dükkanı açtığını anlatan Kaplancık, şöyle devam etti:

"Kitap satmaktan çok almak beni daha çok heyecanlandırıyor. Hurdadan gelen kitapları ayırmak, seçmek, boşaltılan bir evden kitap almak başka hiçbir şeye değiştirilmeyecek bir mutluluk. Kağıt ve hurda depolara giderek kitap topluyorum. Bunları tekrar dolaşıma koyuyorum ve okuyucuyla buluşturuyorum. Bir nevi kitapları israftan ve çöp olmaktan kurtarıyorum."

Kaplancık, kitaplarla iç içe olmanın kendisine mutluluk verdiğini vurguladı.


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