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Gündem Kısmetse Olur'un yarışmacısı Betyakan, başörtülü S.T.'ye sözlü tacizde bulunmuştu! Yalnızca para cezası verildi
Gündem

Kısmetse Olur'un yarışmacısı Betyakan, başörtülü S.T.'ye sözlü tacizde bulunmuştu! Yalnızca para cezası verildi

Sarıyer'de bir AVM'de başörtülü S.T. adlı kadına "Cahil yobaz" diye hakaret edip, sözlü tacizde bulunan Kısmetse Olur programının medya soytarılarından Melis Betyakan'a hakaret suçundan adli para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 18:43:00 - 2022-12-06 19:07:51
Kısmetse Olur'un yarışmacısı Betyakan, başörtülü S.T.'ye sözlü tacizde bulunmuştu! Yalnızca para cezası verildi

 Yeniakit.com.tr 

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenip sosyal medyada soytarılık yaparak hayatını sürdüren Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde başörtülü S.T.'ye hakaret etti.

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivende S.T.'ye, "Varoş, cahil, yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil." dedi.

Yalnızca para cezası!

S.T.'nin şikayetinin ardından ifadesi alınan Betkayan ve annesi böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.

Ortaya çıkan AVM'nin güvenlik kamerası kayıtlarında ise Betyakan ve annesinin başörtülü kadının yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi. Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren anne-kız hakkında, "Hakaret" suçundan dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan iddiaları kabul etmedi. Mahkemede yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

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