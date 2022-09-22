Kışlıkları hazırlarken aman dikkat!

Kış mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bu dönemde derin dondurucuda saklayacağımız ürünlerle ilgili sizler için derleme yaptık...

Avokadoların dondurulmasıyla ilgili görüş ayrılıkları var. Bir grup parçalanmadan dondurulabileceğini, bir grup dondurmak için püre haline getirmek gerektiğini düşünüyor.

Ancak besin uzmanlarına göre avokado kesinlikle dondurulmaması gereken yiyecekler listesinde. Çünkü dondurma ipeksi dokuya sahip olan bu egzotik meyve için yapısını bozucu etki gösteriyor. Üstelik lezzetini de bozuyor.

Et tavuk ve deniz ürünlerini ikinci kez aman kullanmayın!

Et, tavuk ve deniz ürünlerinin tamamı dondurulabilir. Hatta onların sağlıklı saklanmasının tek yolu bu denilebilir. Ancak bir şartla. Eğer daha önce dondurulmuş ve çözülmüş bir et ürününe sahipseniz asla yeniden dondurucuya koymayın. Bu sizi zehirleyebilir.

Pişmiş makarna derin dondurucuya konmaz

Makarnaları bolca haşladınız bir başka akşam için hazır olsun diye dondurucuya koyduysanız hemen onu çöpe atın. Pişmiş makarna dondurulduktan sonra tam bir zehir deposuna dönüşüyor.

Yumuşak peynirler dondurulmaz, sağlık için tehlikeli

Krem peynirler, süzme peynirler gibi yumuşak dokulu peynirleri derin dondurucuda muhafaza etmeyin. Çünkü çözüldüklerinde suyunu bırakan korkunç bir hal alırlar. Bunun yerine çedar gibi daha sert peynirleri derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Süt eridiğinde yapısı bozulur

Çok fazla sütünüz varsa, dondurucudaki fazlalığı dondurmak mantıklı bir çözüm gibi gözükür. Ancak eritildiğinde çoğunlukla topaklanan bozulmuş bir yapıya dönüşürler. Sağlığınız için zararlı olmada da görüntü olarak topaklanmış sütü kullanmak çok da iyi bir fikir olmayabilir.

Bir partiden kalan kızartılmış yiyecekleriniz varsa, en iyisi bunları buzdolabına koymaktır.Ancak bir daha uzun süre yemeği düşünmüyorsanız buzluğa değil çöpe atın. Kızartılarak zaten zararlı hale gelen yiyeceklerin dondurulup yeniden ısıtılması kanserojen etkiyi kat be kat arttırır.

Pek çok sebze çok iyi donuyor olsa da, salatalık, yüksek su içeriği nedeniyle dondurucunuzun serin derinliklerine hiç de uygun bir yiyecek değildir. Kereviz, marul, kabak ve lahana gibi diğer sebzeler dondurucuya dayanabilir. Ayrıca muzlar da dondurulabilir ve smoothielerde kullanmak için şahane bir hal alabilirler.



