  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kışlaya "tıraş" için gitmiş
Aktüel

Kışlaya "tıraş" için gitmiş

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada esasa ilişkin savunma yapan eski Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü kurmay albay Eşref Mert, 15 Temmuz'da kışlaya tıraş olmak için gittiğini öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-30 19:53:06 -
Kışlaya "tıraş" için gitmiş

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada, ifadesine başvurulacak sanık ile avukatı hazır bulundu. Diğer sanıklar ile bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlantı kuruldu.

Duruşmada, eski KKK Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü kurmay albay Eşref Mert, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yaptı.

Üzerine atılı suçu reddeden Mert, darbe girişimiyle ilgisinin bulunmadığını savundu.

Darbe girişiminden önce senelik izinini kullandığını belirten Eşref Mert, pazartesi günü başlayacak mesaisine hazırlık yapmak üzere 15 Temmuz Cuma günü öğle saatlerinde kışlaya gittiğini öne sürdü.

Mert, "Yıllık izinde olmama rağmen 15 Temmuz günü kışlaya gelip mesaiye başladığım iddiası yalan. O gün iznimin son günüydü. Kışlaya öğle saatlerinde kısa süreli kişisel maksatlı, saç tıraşı olmak için gittim. Berberden çıktıktan sonra ertesi gün göreve başlayacağım için evrak almak üzere odama geçtim. Kendi şubemden 1, 2 kişi dışında kimseyle görüşmeden kışladan ayrıldım." ifadesini kullandı.

Odasında yaklaşık 45 dakika durduğunu, kışladaki zamanının büyük kısmını berberde sıra beklerken geçirdiğini iddia eden Eşref Mert, yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra kışladan ayrıldığını, akşama kadar da kışlaya dönmediğini savundu.

Akşam görev bilinciyle Kara Kuvvetleri kışlasına gittiğini iddia eden Mert, o gece tabanca taşıdığı yönündeki suçlamayı kabul etmedi ve giydiği kamuflajda boş tabanca kılıfı olduğunu öne sürdü.

Eşref Mert, darbe girişimi olduğunu öğrenince kamuflajını çıkardığını da söyledi.

Aynı birimde görev yaptığı Adnan Karakuş'un aleyhindeki beyanını da kabul etmeyen Mert, Karakuş ile aralarında husumet bulunduğunu, bu kişinin kendisine iftira attığını iddia etti.

Eşref Mert, "Bu kişi iftiracıdır ve yalancı tanıktır. Beyanları husumete dayalı, akla, mantığa, askerliğin doğasına ve hayatın doğal akışına aykırı." dedi.

Mahkeme Başkanı, Mert'in savunmasının ardından yarın devam edilmek üzere duruşmayı tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi
Dünya

Rusya'dan sinsi adım! Karabağ'dan görüntüler biraz önce geldi

Azerbaycan-Ermenistan geriliminin sona ermesinin ardından Dağlık Karabağ'a gelen Rusya'nın bir sahra hastanesi kurduğu ortaya çıktı...
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay