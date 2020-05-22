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Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti

Samsun’da arefe ve bayram günleri uygulanacak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:30:02 -
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti

Samsun’da arefe ve bayram günleri uygulanacak 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonucu 81 ilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın arefe günü ile kesişmesi üzerine Samsunlu vatandaşlar bir gün önceden mezarlık ziyaretinde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından önlemlerin alındığı mezarlık ziyaretlerinde vatandaşlara maske dağıtıldı.



"Şehit yakınlarına sokağa çıkma kısıtlamasında özel izin"


Kısıtlama öncesi mezarlıklarda yoğunluk oluştuğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, "Mezarlıklar şu anda bütün herkese açıktır. Zabıtalar mezarlık girişinde bekleyerek gelen maske veriyor. İl Pandemi Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda da şehitlikler açık olacaktır. Son 3 gündür vatandaşlar yasağı bildikleri için mezarlık ziyaretinde bulunuyorlar. Şehitlikler yarın açık olacaktır. Şehit yakınları Samsun Valiliğine başvuruda bulunduktan sonra ziyaretlerini gerçekleştirebileceklerdir" dedi.

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