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Aktüel

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıktı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıkıp alışverişlerini yaptı.

2020-04-27 12:00:24 -
Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak dışarı çıktı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, kısıtlamanın kalkmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyarak sokağa çıkıp alışverişlerini yaptı.


İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Nisanda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Kulp’ta vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişlerini gerçekleştirdi. İlçede 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar, evlerinden çıkmazken, sokağa çıkanların korona virüs tedbirlerine uyduğu gözlendi.

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