Kışın doğal olanı ye

Yararlanacağım derkenbaşınıza iş almak istemiyorsanız bunlardan uzak durun. Hele bazıları var ki, bazı rahatsızlıkları adeta azdırmakta.

Birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de yapılan araştırmaya göre de vitamin bazı hastalıklarda yarardan çok zarar getiriyor. Uzmanlar, sedef hastalarının ve ülseri olanların A vitamininden, kalp hastalarının ise E vitamininden uzak durması gerektiğini belirtiyor

SEDEF HASTALARI:

A vitamini kullanmayın. Çünkü bu hastalığın tedavisinde A vitamininin türevi olan retinoid kullanılıyor. Bu sebeple ekstra A vitamini vücutta zehirlenmeye yol açabiliyor.

KALP HASTALARI:

E vitamini ve potasyum kullanmayın. Yapılan araştırmalarda E vitamininin var olan risk unsurunu artırabileceği belirlendi. Aşırı dozda potasyum ise ritim bozukluğuna yol açıyor.

DİYABET HASTALARI:

3 vitamininden kaçının. Fazla dozda B3 -günde 100 miligramdan fazlaglikoz seviyesini yükseltiyor.

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) HASTALARI:

A vitamini ve fosfor kullanmayın. Fazla dozda fosfor ve A vitamini kemiklerdeki kalsiyum seviyesini düşürüyor.

BÖBREK HASTALARI:

Kalsiyum almayın. Günde 700 miligramdan fazla kalsiyum mineralin böbrekte birikmesine, bu da taşa sebep olabilir.

ÜLSER HASTALARI:

A vitamini kullanmayın. Helikobakterinin sebep olduğu ülserler antibiyotikle tedavi ediliyor. Kullanılan antibiyotiklerle A vitamini ise ters etkileşime yol açmakta.