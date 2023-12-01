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Sağlık Kışın depresyona daha mı meyillisiniz? Nedenini uzmanlar açıkladı
Sağlık

Kışın depresyona daha mı meyillisiniz? Nedenini uzmanlar açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 18:24:00 -

Uzman Psikolog ve Psikoterapist Azize Yakut Okay, kışın neden depresyona daha meyilli olunduğunu açıkladı.

Psikoloji alanında "mevsimsel duygudurum bozukluğu" olarak da bilinen kış depresyonu, soğuk havaların ve azalan güneş ışığının etkisiyle ortaya çıkabilen bir durum olarak biliniyor. Uzman Psikolog ve Psikoterapist Azize Yakut Okay, her mutsuzluk hissinin depresyon olmadığını belirterek kış depresyonundan korunmanın yollarını açıkladı.

Havalar soğudu, kış mevsimini yaşamaya başladık. Uzmanlar, kış depresyonu olarak bilinen bu durumun sıklıkla yaşandığı, kişilerin ruhsal yapılarını korumak amacıyla bu aylarda birkaç önlem alması gerektiğinin altını çizdi.

"Kandaki melatonin-serotonin seviyeleri etkili oluyor"

Güneş ışığının insan organizmasına çeşitli faydaları olduğunu belirten Okay, “Kış depresyonu, insanların sonbahar ve kış aylarında güneş ışınlarını az alması sonucunda ortaya çıkan bir depresyon türüdür. Bu mevsimlerde kanda değişen kimyasallar var, bunlardan en etkilileri melatonin ve seratonin hormonları. Kış geldiği zaman melatonin hormonlarında bir artış, seratonin hormonunda ise azalma görüyoruz. Bunun sonucunda da yatkınlığı olan insanlar depresyona girebiliyor. Kışın sabah 07.00’da uyanıp işe giden biri aslında karanlıkta uyanıyor, yazın aynı saatte uyanan biri ise aydınlıkta uyanmış oluyor. Karanlık ve aydınlık hava, melatonin-serotonin hormonlarının salınımları üstünde etkili. Kışın uyandığınızda uyku eğiliminiz artıyor ve yataktan kalkmak istemiyorsunuz. Yazın aydınlığa uyandığınızda da güne enerjiyle yani seratoninle başlıyorsunuz” dedi.
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