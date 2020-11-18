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Aktüel Kışanak ve Tuncel hakim karşısında
Aktüel

Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince haklarındaki mahkumiyet kararları bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi - Esas hakkındaki mütalaasını sunan Savcı, Kışanak'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, Tuncel'in ise silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti

Yeniakit Publisher
2020-11-18 16:01:10 -
Kışanak ve Tuncel hakim karşısında

MALATYA (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında verilen mahkumiyet kararı bozulan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kışanak ve Tuncel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sanıkların SEGBİS ile duruşmada hazır edildiğini belirtti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, Kışanak'ın silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 22,5 yıl, Tuncel'in ise silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca her 2 sanık için "iki defa zincirleme silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er ay hapis cezası istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Kışanak, adil yargılanmadığını iddia etti.

Dosyaya birleşen suçlara ilişkin savunma yapmadan savcının esas hakkındaki mütalaasını sunduğunu iddia eden Kışanak, uzun süredir tutuklu kaldığını ve yaptıklarının suç olamayacağını savundu.

Tuncel ise davanın siyasi olduğunu ileri sürdü.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatlara süre verdi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesince 1 Şubat'ta eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise yerel mahkeme kararını bozarak sanıkların yeniden yargılanmalarına hükmetmişti.

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