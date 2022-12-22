Kısa sürede zayıflatan en iyi 25 bitki çayı tavsiyesi: Aşırı zayıflatan bitkiler, tok tutan yağ yakan bitki çayları
Ülkemizde yaygın olarak görülen obezite sorunu her geçen gün giderek artmaktadır. Aşırı kilolar fiziksel görünümü olumsuz yönde etkilediği gibi kişinin sağlığını da tehdit etmektedir. Birçok hastalığı tetikleyen obezite, hemen hemen her yaş grubunda görülen bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu yazımızda yağ yaktıran, ödem attıran, sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olacak bitki çaylarını listeledik. İşte 1 haftada 8 kilo verdiren çay tarifi, Yağ Yakan bitki çayları ve vücut sıkılaştırıcı bitki çayları...
En İyi Zayıflatan Bitki Çayı Listesi
Yeşil çay, biberiye, kekik, mate ve funda yaprağı karışımıyla ayda ortalama beş kilo verebilirsiniz. Baharın ilk günlerindeyiz. Yaza daha üç ay var. Bu süre yaza sağlıklı ve 'fit' girmek için yeter de artar bile.
İşte tavsiye liste...
1 Yeşil Çay Metabolizmayı Hızlandırır 2 Bardak
2 Yeşil Kahve Çayı Kolesterolü Düşürür 2 Bardak
3 Yaban Mersini Çayı Kan Şekerini Dengeler 1 Bardak
4 Maydanoz Çayı Sindirimi Kolaylaştırır 1 Bardak
5 Yerba Mate Çayı Metabolizmayı Hızlandırır 1 Bardak
6 Tarçın Çayı Metabolizmayı Hızlandırır 1 Bardak
7 Zencefil Çayı Mideyi Sakinleştirir 2 Bardak
8 Biberiye Çayı Sindirim Sistemini Düzenler 1 Bardak
9 Nane Çayı Metabolizmayı Hızlandırır 2 Bardak
10 Karahindiba Çayı Müshil Etkisi Yaratır 2 Bardak
11 Rezene Çayı İştah Kapatır 2 Bardak
12 Mate Çayı Sindirim Sistemini Rahatlatır 1 Bardak
13 Limon Çayı Vitamin ve Mineral İçerir 1 Bardak
14 Beyaz Çay Yağ Emilimini Azaltır 2 Bardak
15 Kuş Otu Çayı Bağırsakları Temizler 3 Bardak
16 Pu-Erh Çayı Yağ Oranını Azaltır 4 Bardak
17 Karnıyarık Otu Çayı Tuvalete Çıkmayı Kolaylaştırır 30 gr
18 Çemen Otu Çayı İştah Kapatır 100 gr
19 Funda Yaprağı Çayı Yağ Yakar 2 Bardak
20 Oolong Çayı Metabolizmayı Hızlandırır 2 Bardak
21 Alıç Yaprağı Çayı Yağ Yakar 2 Bardak
22 Gotu Kola Çayı Yağ Yakımını Hızlandırır 2 Bardak
23 Acı Çehre Çayı Yağ Yakar 2 Bardak
24 Meyan Kökü Çayı Yağ Yakımını Hızlandırır 2 Bardak
25 Dulavrat Çayı Tokluk Hissiyatı Oluşturur 2 Bardak
1 haftada 8 kilo Verdiren çay tarifi
3 tatlı kaşığı yeşil çayı bir kap içerisine alın.
Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin.
5 dakika yeşil çayın demlenmesini bekleyin.
Demlenen yeşil çayın içine yarım limon suyunu sıkın.
İçerisine 1 şişe maden suyunu ekleyin.
Tüm malzemeleri karıştırıp 5 dakika dinlendirin.
Yaz mevsiminde alınan kiloları yakmak için diyetle birlikte tüketeceğiniz birbirinden etkili bitki çaylar bulunuyor. Bu çaylar Tok tutuyor, yağların depolanmasını engelliyor!
Zayıflatan Bitkiler Nelerdir?
Yeşil Çay.
Tarçın.
Maydanoz.
Mate Yaprağı
Biberiye.
Tere Otu.
Isırgan Otu.
Zencefil.
Vücut sıkılaştırıcı bitki çayları
Yaz mevsiminde alınan kiloları yakmak için diyetle birlikte tüketeceğiniz birbirinden etkili bitki çaylar bulunuyor.
1- YEŞİL ÇAY.
2- BEYAZ ÇAY.
3- ZENCEFİL ÇAYI.
4- BİBERİYE ÇAYI.
5- MAYDANOZ ÇAYI.
6- TARÇIN ÇAYI.