Kısa sürede gün yüzüne çıkarılacak! Edirne Sarayı’nda geri sayım

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Yıldız ve beraberindeki heyet, kazı çalışmaları 2018 yılından beri TÜ tarafından yapılan Edirne Sarayı’nı ziyaret etti, rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan kazı çalışmalarıyla sarayın gün yüzüne çıkarılacağını aktaran Yıldız, "Edirne Sarayı kültür mirasımızın önemli bir değeri. Değerli hocalarımız burada çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. İnanıyorum ki desteklerin artmasıyla Edirne Sarayı çok daha kısa sürede gün yüzüne çıkarılacaktır" diye konuştu.