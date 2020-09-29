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Ekonomi Kısa çalışma ödeneği eylül maaşları ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği eylül maaşları ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle işveren ve işçinin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı verilmekte. Kısa çalışma ödeneği alanlar eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını sorgulamakta. Peki eylül ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği eylül ayının kaçında yatacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 09:48:00 - 2020-09-29 09:49:17
Kısa çalışma ödeneği eylül maaşları ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını açıkladı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” İfadesini kullandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, IBAN numarası üzerinden maaş aldıkları bankaya kısa çalışma ödenekleri yatırılırken IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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