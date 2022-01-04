Kış mevsimin vazgeçilmesi salebe talep arttı

Toros dağlarının eteklerinde özenle toplanan yabani orkide bitkisinden elde edilen salep, Denizli’de soğuk havalarda en çok talep gören içecekler arasında yer alıyor.



Denizli’ye Toros dağlarının Burdur’un yüksek kesimlerinde yer alan bölgelerinden toplanarak getirilen salep, tarladan fincana girinceye kadar zorlu bir yolculuktan geçiyor. Denizli’de kış mevsiminin aranan lezzetli içecekleri arasında yer alan salep birçok esnaf tarafından satılmaya başlandı. İçecek olarak tüketilmesinin yanı sıra dondurma üretiminde kullanılan salep, havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlardan talep arttı. Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salep, sağlığa birçok faydası bulunuyor. Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurucuya konulduğunda dondurma olarak da tüketiliyor.



“Salep dünyanın en güzel içeriklerinden bir tanesi”

Yapılışı kolay görünse de bir hayli ustalık isteyen salep, kaynayan inek sütü ve şekerle buluşturulup 15 ile 45 dakika arasında kısık ateşte kaynatılarak pişirildikten sonra servise hazır oluyor. Denizli’de salep satan esnaf, salebin kışın birçok hastalığa iyi geldiğine dikkat çekti. “Salep dünyanın en güzel içeriklerinden bir tanesidir. Bu Burdur Bucak dağlarında yetişir. Dondurma yapılabilen bir içecektir. Gerçek salep sütten yapılır. Süt, şeker ve salep bunların yanında başka bir kaç hammadde de var. Bunlar karıştırılarak yapılır. Salep vücuda ciğerlere ve göğüsse çok faydalıdır. Ciğerlerin ve göğüsün rahat hava almasını sağlar. Soğuk algınlığına birebiredir. Kışın mükemmel bir içecektir. İnsanlarımız gerçek salebi içsin. Dünya bu salebi konuşuyor” dedi.

Salep hakkında bilgiler

Salep üretimi nasıl yapılır?

Yumrular toplanarak önce haşlanır. Haşlama işleminden sonra gölgede kurumaya bırakılır. Uygun kuruluğa ulaştıktan sonra öğütülen yumrular, toz haline gelerek bildiğimiz salep tozunu oluşturur.

Salep kaç kalori

1 su bardağı (200 ml) salep 188 kcal.

Sahlep mi salep mi?

Ancak sahlep Arapça'ya daha yakın ve dilimizde söylenmesi oldukça zor bir kelime. Bu nedenle salep daha Türkçe diyebiliriz. Salep en bilinen hali ile hoş kokulu, süt veya suyla yapılan, tarçın dökülerek içilen bir içecektir. Aynı zamanda dondurma yapımında da çok büyük yer tutar.

Salep orkidesi

Salep bitkisi, çam çiçeği, salep orkidesi veya sadece orkide gibi isimlerle anılan bu güzeller güzeli bitki, salkım şeklinde ve genel olarak mor renkte olan çiçekleriyle, dik gövdesiyle kolayca ayırt edilebilen bir bitki. Tüketim için kullanılan kısmıysa toprak altında kalan yumrusu.

Kolay salep tarifi nasıl yapılır?

Yarım litre sütü bir tencerenin içerisine aktarın. Ardından 1 su bardağı su ilave ederek karıştırın. 5 yemek kaşığı şekeri ekleyin. 4 tatlı kaşığı nişasta ve 1 tatlı kaşığını tarçını da ekleyerek hafif koyu kıvamlı bir hal alana kadar tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.