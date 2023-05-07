Kış lastiği yaz aylarında kullanılır mı? Uzmanından hayati uyarı!

Zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yaz lastiği yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona ermiş ancak kar yağışı sebebiyle sürücüler, araçlarına yaz lastiğini taktırmakta gecikmeler yaşamıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte oto lastikçilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Düzce’de vatandaşlar, araçlarına yaz lastiği taktırmak için oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasının 1 Nisan itibariyle bittiğini hatırlatan oto lastik ustası Ümit Sel, "Araçlarda en az motor şanzıman kadar önemli olan bir şey var o da lastikler. Malum lastikleri yazın yazlık, kışın kışlık kullanmak durumundayız. Bazı vatandaşlar bize 'Kış lastiğim var, yaz lastiği almak istemiyorum. Yazı bunlarla atlatabilir miyim?' diye soruyor. Kış lastiği ile yazı geçiremezsiniz." ifadelerini kullandı.

'Çok riskli, çok tehlikeli'

Yaz aylarında kış lastiği kullanmanın uygun olmadığını belirten Sel, "Çok riskli, çok tehlikeli. Kış lastikleri yapısı gereği, hammaddesi gereği çok farklı özelliklere sahip. Yaz lastiğinin yaptığı görevi kış lastiği yazın yapamıyor." dedi.

Oto lastik ustası Ümit Sel, sözlerine şöyle devam etti:

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Yaz lastiği kullanmazsak araçta çok fazla ses olur. Vibrasyon çok fazla olacak, balans yüklemesi yapacak. Fren mesafesi uzayacak. Yapılan testlerde 2-3 metre daha fazla uzuyor. 2-3 metre çok önemli bir mesafedir. Hayat kurtaran bir mesafe diyebiliriz. O yüzden kesinlikle yaz lastiğine geçilmesi gerekiyor.