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Gündem Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Gündem

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda yarından itibaren kış lastiği takılması zorunlu olacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 11:44:00 -
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Yarın başlayacak uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

Güvenli ve akıcı bir trafik için sadece zorunluluk kapsamında olan ticari araçlarda değil tüm araçlarda kış lastiği kullanılması öneriliyor.

Cezası 1152 lira

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu yaşanıyor

 Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

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