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Otomotiv Kış lastiği cezası ne kadar? | Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu?
Otomotiv

Kış lastiği cezası ne kadar? | Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu?

Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? | 1 Aralık itibariyle kış lastiği uygulaması başladı. Halen kış lastiği taktırmayanlar ‘Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?’ konusunu araştırıyor. Peki, kış lastiği kullanmama cezası ne kadar? | 2021 kış lastiği cezası | Kış lastiği kullanmama cezası 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:49:00 -
Kış lastiği cezası ne kadar? | Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu?

Ülkemizde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği zorunluluğu uygulanıyor. Henüz kış lastiği taktırmayanlar kurala kimlerin uyması gerektiğini, kış lastiği takmama cezasının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, kış lastiği cezası ne kadar oldu 2021

Kış lastiği cezası ne kadar? | Hangi araçların kış lastiği takması zorunlu?

Kış lastiği Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu. Ancak uzmanlar kış mevsiminde kazaların yaşanmaması sebebiyle tüm sürücülerin kış lastiğini tercih etmesini tavsiye ediyor. 1 Aralık 2020'de başlayan kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021'de sona erecek. Valilikler, kış lastiği uygulamasını, Bakanlıkça belirlenen tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve/veya sonrasında 1’er ay arttırabilir. Kış lastiği kullanmayan şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara 776 TL ceza kesiliyor.

Kış lastiği kullanmanın yararları nelerdir?

Kış lastiği yola tutunmayı ve kavramayı kolaylaştırır.

Kış lastiği ıslak zeminde aracın kaymasını engeller.

Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır.

Kar, buz, çamur ve ıslak zeminlerde kış lastiği güvenliğinizi sağlar.

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