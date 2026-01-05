Kış hastalıklarının suçlusu soğuk değil: Uzmanlar korunmanın yolunu açıkladı

Kış aylarında hastalıkların artması uzun süredir soğuk havaya bağlanıyor. Ancak Imperial College London’dan aşı bağışıklığı profesörü John Tregoning, bu algının büyük ölçüde yanlış olduğunu belirtiyor.

Tregoning’e göre, “Bu durum neden-sonuç ilişkisi değil, sadece bir tesadüf.”

ASIL RİSK KAPALI ALANLAR

Uzmanlar, soğuk havanın tek başına nezle ya da gribe yol açmadığını, asıl etkenin insanların kışın daha fazla kapalı alanlarda bir arada bulunması olduğunu aktarıyor.

Soğuk aylarda insanlar daha uzun süre kapalı, havalandırması zayıf ortamlarda vakit geçiriyor. Bu durum, virüslerin kişiden kişiye daha kolay yayılmasına yol açıyor. Kovid-19 salgını döneminde grip ve benzeri virüslerin neredeyse ortadan kaybolması, insan temasının ne kadar belirleyici olduğunu gösterdi.

Tregoning, “Rinovirüsler okullar açıldığında artış gösteriyor. RSV gibi bazı virüsler ise yılbaşına doğru zirve yapıyor”diye aktarıyor.

SOĞUĞUN HİÇ Mİ ETKİSİ YOK?

Uzmanlara göre aşırı soğuk, dolaylı olarak bağışıklığı etkileyebilir. Uzun süre üşümek, enerji kaybı ve yorgunluk, vücudu enfeksiyonlara daha açık hale getirebiliyor. Ayrıca bazı virüslerin serin havada biraz daha iyi çoğaldığı belirtiliyor.

Yine de en etkili korunma yolu olarak grip ve RSV gibi kış virüslerine karşı aşılar öne çıkıyor. Tregoning, aşıların yalnızca enfeksiyonları değil, kalp krizi gibi ek riskleri de azaltabildiğini vurguluyor.