Kış depresyonu nedir? Kış depresyonundan nasıl kurtulunur?

Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya, soğuk ve kapalı havalarda görülen mevsimsel depresyon konusunda uyardı. Yalçınkaya, kış depresyonu nedir ve kış depresyonundan nasıl kurtulunur sorularının cevabını verdi. İşte uzmanından kış depresyonuna çareler...

Kış depresyonu nedir?

Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya, soğuk ve kapalı havalarda görülen mevsimsel depresyon konusunda uyardı. “Havanın kapalı ve geç aydınlanması insanların huzursuzluk ve gerginlik yaşamasını sağlayabilir” diyen Psikolog Yalçınkaya, şunları söyledi: Güneş ışığıyla serotonin salgısı aktive oluyor. Yağmurlu, kasvetli havalarda bu salgının azalmasıyla kişilerde depresyon ruh hali hakim olabiliyor. Daha gergin ve moralsiz insanlara çok rastladığımız bu günler de krizi fırsata çevirmek sanıldığı kadar zor değil. Kapalı havalarda melatonin hormonu seviyesi arttığından, metabolizma yavaşlar ve vücut gevşer. Sabah erken saatte uyanan kişiler halen karanlıkta olduklarından, kişilerin motivasyonları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu kış günlerinde daha hareketli planlar yaparak düşen motivasyonu artırmak mümkün.

Kış depresyonundan nasıl kurtulunur?

Düzenli egzersiz yapmak, aynı saatte uyumak ve aynı saatte kalkmak, sinemaya ve tiyatroya gitmek bu havalarda yapılabilecek aktiviteleri artırmak, bu güne kadar odaklanılmayan, fark edilmeyeni düşünmek kişiye keyif verir.