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Aktüel Kırşehir'de yeni normalin ardından 3 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi
Aktüel

Kırşehir'de yeni normalin ardından 3 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:36:04 -
Kırşehir'de yeni normalin ardından 3 bin çocuk ve genç yüzme öğrendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni normale geçiş ile birlikte bu yıl düzenlenen kurslarda 3 bin çocuk yüzme öğrenmenin sevincini yaşadı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, yaptığı açıklamada, 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin, salgın nedeniyle verilen aranın ardından Kırşehir'de yeniden uygulanmaya başlandığını belirtti.

Yeni normale göre Kovid-19 tedbirleri alınarak, ağustos ayından itibaren, yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kurslarına kaldıkları yerden devam ettiklerini vurgulayan Şahin, "Pandemi nedeniyle ağustos ayında start alan proje kapsamında, bu yıl ocak ayından itibaren yaklaşık 3 bin çocuğumuz ve gencimiz yüzme öğrenme sevincini yaşadı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak çocuklarımız modern havuzumuzda deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarına devam etmekte." ifadelerini kullandı.

Çocukların servis araçlarıyla okullarından alınarak, yüzme eğitiminin ardından okullarına güvenli bir şekilde götürüldüğünü aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Projeye İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte koordine bir şekilde devam ediyoruz. Pandemi sürecinde bir müddet eğitime ara vermek zorunda kaldık. Ağustos ayından itibaren ise yeni normalin başlamasıyla gerekli tedbirleri alarak yarı olimpik yüzme havuzumuzda çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem çocuklarımızın gelişimine destek olmak hem de bu projeyi en iyi şekilde devam ettirmek istiyoruz. Amacımız projeyle eğitim alan ve başarılı olan çocuklarımızın, antrenörlerimiz eşliğinde ulusal ve uluslararası müsabakalara en iyi şekilde hazırlanması ve Kırşehir'i yüzme sporunda başarılı bir şekilde temsil etmeleridir."

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