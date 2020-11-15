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Aktüel Kırşehir'de otomobilde patlama: 2 yaralı
Aktüel

Kırşehir'de otomobilde patlama: 2 yaralı

Patlamanın, araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldiği iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:13:27 -
Kırşehir'de otomobilde patlama: 2 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

M.İ'nin (18) kullandığı 06 YC 708 plakalı otomobilde, Sarıuşağı Mahallesi TOKİ Çamlık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Hafif yaralanan sürücü ile araçtaki O.Ö (17), Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın, araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldiği öne sürüldü.

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