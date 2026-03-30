Kırşehir’de kaçak göç operasyonu: 14 kişi yakalandı
Kırşehir’de polis ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı kent genelinde kapsamlı denetimlerini sürdürdü.
Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda 707 kişi sorgulanırken, 168 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca 101 umuma açık iş yeri incelendi, 160 araç denetlendi. Çalışmalar neticesinde, Türkiye’de yasal kalış hakkı bulunmadığı ve illegal yollarla giriş yaptığı tespit edilen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Şahıslar, sınır dışı işlemleri kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.