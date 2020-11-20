Kırşehir'de FETÖ sanığı eczacıya hapis cezası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eczacıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.Y. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son savunması alınan M.Y'ye, kapatılan Bank Asya'daki hesap hareketleri hatırlatılarak, örgüt elebaşının çağrısından sonra yatırılan paraların sebebi soruldu.

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen M.Y, bu bankadaki hesabının eski tarihlerde açıldığını, 2016 yılında kapattığı hesaba örgüt elebaşının çağrısından sonra özel bir maksatla para yatırmadığını ileri sürerek, "Çağrıdan sonraki günlere denk gelen para artışı bazı pürüzlerden dolayı almak istediğim iş yerinden vazgeçmem dolayısıyla geri yatırdığım miktardır. Zaten aynı parayı da yine bu bankadaki hesabımdan daha önce çekmiştim. Bankanın TMSF'ye geçmesinden sonra da para hareketim devam etti. Örgüt üyesi olsam TMSF'ye geçtikten sonra tüm paramı çekmem lazımdı." dedi.

Örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kırşehir Ahi İşadamları Derneği'ne (KAHİAD) neden üye olduğu da sorulan M.Y, eczanesinin bulunduğu binanın üst katındaki derneğe müşteri artışı sağlamak için üye olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, M.Y'ye silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, adli kontrol kararının devamını kararlaştırdı.