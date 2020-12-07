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Aktüel Kırşehir'de bir yılda 415 bin fidan dikildi
Aktüel

Kırşehir'de bir yılda 415 bin fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:48:13 -
Kırşehir'de bir yılda 415 bin fidan dikildi

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye'nin orman varlığı en az illerinden Kırşehir'de bu yıl 415 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 7 olan Kırşehir'in orman varlığının artırılması amacıyla ilkbahar ve sonbahar aylarında yoğun faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle fidan dikim faaliyetlerinde sıkıntı yaşandığını belirten Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ve imkanları doğrultusunda bir çok bölgede ağaçlandırma çalışması yapıldığını dile getirdi.

Merkez ve ilçelerde bu yıl farklı etkinlikler ve seferberlik kapsamında 415 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Karaca, 150 bin fidanın da başta kamu kurumları olmak üzere farklı kuruluşlara dağıtıldığını aktardı.

Karaca, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 50 bin, toprak muhafaza ve erozyon kontrolü alanında 322 bin, rehabilitasyon alanlarında 13 bin, Bakanlığımızın etkinliği kapsamında 30 bin fidan bu yıl toprakla buluşturuldu." dedi.

Kuraklıktan dolayı geçen yıl ve önceki sene diktikleri fidanlardan bazılarının kuruduğunu, onların yerine yenilerini diktiklerini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Bu yaz çok kurak geçtiği için geçen yıl ve önceki yıl diktiğimiz fidanların bir kısmı kurudu. 2020 yılında bu fidanların bir kısmını yeniledik. Bize verilen programlar çerçevesinde kent merkezine yakın yerlerde Kaman, Akpınar, merkezde, Akçaağıl, Mucur ve değişik yerlerde toplam 415 bin fidanı toprakla buluşturduk. 70'e yakın işçimiz bir aydır çalışıyor. Fidanların dikimi devam ediyor. Kar yağışı ve don olayının olmaması, havaların iyi gitmesi bize bir avantaj sağladı. 5-6 gün daha fidan dikmeye devam edeceğiz."

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