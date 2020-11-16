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Aktüel Kırşehir'de 675 öğrenci, 78 veli ve 45 öğretmene bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi verildi
Aktüel

Kırşehir'de 675 öğrenci, 78 veli ve 45 öğretmene bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:14:10 -
Kırşehir'de 675 öğrenci, 78 veli ve 45 öğretmene bilinçli teknoloji kullanımı eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uzaktan erişim programları ve sosyal medya hesapları üzerinden öğrenci ve velilere yönelik teknoloji bağımlılığı salgın hastalıklarla mücadele eğitim programları düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Veis Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim döneminde öğrencilere teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileriyle ilgili eğitimin aksatılmadığını söyledi.

Kovid-19 sürecinde de sosyal medya hesapları ve uzaktan erişim programlarıyla son üç ayda 78 veli, 675 öğrenci ve 45 öğretmene teknoloji bağımlılığının etkileriyle ilgili eğitim verildiğini belirten Bayraktar, planlamalar dahilinde eğitimlerin sürdüğünü ifade etti.

Daha önce yüz yüze eğitimle bu çalışmaların yapıldığını belirten Bayraktar, salgın sürecinde eğitimlere ara vermemek için uzaktan erişim programları ve sosyal medya hesaplarını kullandıklarını dile getirdi.

Merkezdeki psikolojik danışmanların Milli Eğitim Bakanlığında aldıkları eğitimleri il genelindeki rehber öğretmenlere anlatmasıyla teknoloji bağımlılığıyla ilgili eğitim sürecinin başladığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız, teknolojinin doğru kullanımını hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda merkezimizdeki psikolojik danışmanlarımız Ankara'da eğitim aldıktan sonra Kırşehir'deki rehber öğretmenlerle toplantı yapıyor. Rehber öğretmenlerimiz eylül aylarındaki eğitimlerle hedeflerini belirleyerek eğitimlere başlıyor. Salgından önce yüz yüze yapılan teknoloji bağımlılığı eğitimleri Kovid-19 tehlikesi nedeniyle uzaktan erişim programları ve sosyal medya hesaplarından yapılıyor. Öğrencilerimize ve velilerimize teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilgiler veriliyor."

2019-2020 eğitim döneminde 9 binin üzerinde kız ve erkek öğrenciye salgın hastalıklarla ilgili eğitim verildiğine işaret eden Bayraktar, elde ettikleri verileri Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında paylaşarak bu konuda yapılan planlara katkı sunduklarını kaydetti.

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