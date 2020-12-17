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Aktüel Kırşehir'de 555 gram cıva ele geçirildi
Aktüel

Kırşehir'de 555 gram cıva ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:05:12 -
Kırşehir'de 555 gram cıva ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri, 555 gram cıva ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara'dan kaçak yollarla kimyasal madde getirilerek satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Karahıdır köyü kavşağı yakınlarında uygulama yapan ekipler, Ankara plakalı bir otomobilde arama yaptı.

Otomobilin koltuk arasına saklanmış 555 gram gri cıva ile 17 şırınga ve hassas terazi bulundu.

Sürücü A.P. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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