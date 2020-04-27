Kırşehir Sağlık-Sen Şubesinden, sağlıkçılardan ÖTV alınmasın çağrısı

Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan, sağlıkçılardan özel tüketim vergisi alınmaması çağrısında bulundu.

Covid-19 salgını ile başlatılan mücadelenin örnek olduğunu belirten Yücesan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan mücadelede hükümetin 20 yılda sağlık alanında yaptığı yatırımların da ne derece doğru olduğunu gösterdi. Bu nedenle fedakarca çalışan sağlık çalışanları olarak bir sefere mahsus ÖTV’nin sıfırlanmasını talep ediyoruz"dedi.

Yücesan, açıklamasında; "Sağlığın neferleri sağlık çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak ve takdir gördüklerinin bir simgesi olarak Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanlığından otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörünü canlı tutacak destekleyecek nitelikte sağlık çalışanlarına özel hususi otomobil ve beyaz eşya alımlarında ÖTV’ nin, bir sefere mahsus sıfırlanmasını talep ediyoruz"ifadelerini kullandı.