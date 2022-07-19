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Ekonomi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 16:18:00 -
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı’nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

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