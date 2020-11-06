Kırmızı reçete nedir? Kırmızı reçeteli ilaç ne anlama geliyor?

Hekimlerin kırmızı reçeteli ilaçları uygun gördüğü hastalıklar şu şekilde sıralanabilir;

Birçok farklı sebebe bağlı şiddetli düzeyde ağrılarda ve kalp krizi gibi hastalıkların varlığında verilebilir. Ayrıca akciğer ödemi gibi rahatsızlıklarda ve ameliyat öncesinde ağrıların dindirilmesi durumlarında verilmesi uygundur.

Doğum esnasında ağrının kontrol edilmesi gibi durumlarında, anestezi gerektiren bazı durumlarda, bazı kanser hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda da verilebilir.

Kırmızı reçeteli ilaçların kullanım alanları geniştir. Kırmızı reçeteli ilaçlar kimlere verilir sorusunun temel cevabı hekimin muayenesinden geçen hastalara verilmektedir.