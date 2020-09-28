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Aktüel Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:38:03 -
Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18'inci kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun." ifadesini kullandı.

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