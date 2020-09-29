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Gündem Kırmızı bültenle aranan El Kaideli terörist yakalandı
Gündem

Kırmızı bültenle aranan El Kaideli terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:02:00 -
Kırmızı bültenle aranan El Kaideli terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), son dakika bilgisiyle duyurduğu açıklamaya göre kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hatay'ın Altınözü ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada El Kaide bağlantılı, kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov, Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla hudut güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

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