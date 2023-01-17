Kirli tehditler yeniden gündeme taşıdı... Selçuk Bayraktar iftiracılara böyle isyan etti

6'lı Masa'nın ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar firmasıyla ilgili tepki toplayan açıklamalarda bulundu.

Babacan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde hayati önem arz eden İHA ve SİHA'larına ilişkin "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi" dedi.

O sözler sanki bugünün cevabı

Olası bir hükümet değişikliğinde açık açık milli savunma projelerini durduracağını açıklayan Babacan büyük tepki çekti.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 2020 yılında sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden paylaşım rekorları kırmaya başladı.

6 Mayıs 2020'de CNN Türk ekranlarındaki Tarafsız Bölge programına konuk olan Selçuk Bayraktar, kendilerini hedef alan karanlık odaklara karşı şunları söylemişti:

"Bütün bu ruhla yapılıyor bu işler. Ondan sonra tutuyorsunuz siz karalamaya kalkıyorsunuz. Bu insanın çok ağrına gidiyor. Ben, açıkçası kendi adıma değil ama temsil ettiğim bu genç kardeşlerim adına çok üzülüyorum. Onların da aileleri var, eğitim gören çocuklar var. Bunlar ümit bağlamışlar, belki bu çocuklar İHA-SİHA yapacak…

Biz hayatımızı koymuşuz, vakfetmişiz adeta İHA/SİHA için. Benim 4 senem güneydoğuda geçti. 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son Zeytin Dalı Harekatı’nda hangarda 4 ay yattım. Kabinde, konteynırda uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım.

Ondan sonra siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki ‘sen şöyle yaptın, böyle yaptın’. Ya ben para verdim, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşsun bu işe, bu çocuklar da koymuş. Sen tutuyorsun, oturduğun yerden kirli siyasetine alet etmeye kalkıyorsun…"