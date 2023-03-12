Kirli planı anlatan Savcı Sayan'dan hodri meydan! 'İlk beni yargılamazsanız…'

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de oynanan oyuna dikkat çeken Sayan 'En büyük tehlikeyi söylüyorum' diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Savcı Sayan şöyle konuştu:

Alevi, Kürt, Arap, Türk milliyetçiliği oluşturup Alevistan, Kürdistan, Lazistan, Türkistan modeliyle Anadolu'yu parçalamak, İstanbul'da ikinci Vatikan gibi bir ekümenik ile bizim inancımıza, değerlerimize saldırıp ülkemizi yok etme gayeleri var.

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"Beni yargılamazsanız namertsiniz"

'Bu tuzağa düşmeyelim' sözleriyle uyarıda bulunan Sayan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Doğuda Toroslar'ı batıda Soroslar'ı tarihe gömen adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Soros ve Toros'ların altındaki cümleleri halkın takdirine bırakıyorum. Ülkede Sorosların batıya, Torosların da Kürtlere neler çektirdiğini ve bunları bitirenin de Tayyip Erdoğan olduğuna inanan bir Anadolu çocuğuyum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Bu yolda ölümü de göza aldım, zindanı da, sürgünü de... Hodri meydan! Sizden korkan sizin gibi olsun. Eğer siz iktidar olduğunuzda ilk olarak beni yargılamazsanız namertsiniz, namert oğlu namertsiniz. Ben de sizden korkarsam alçağım, namerdim, namert oğlu namerdim.