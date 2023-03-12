  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöhretten başı dönen Recep İvedik'in yalanını Kızılay Başkanı suratına çarptı

Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Bankamatik arif neye uğradığını şaşırdı

TPAO, 4 adet petrol arama kararı! Petrol ve doğalgazdan elektrik üretebilecek: ilgili açıklama geldi, belli oldu

İran ve Suudi Arabistan ABD'ye karşı birleşti! 'Bu ABD'nin sonu olacak'

ABD'li banka için analizler yapıldı! Silikon Vadisi iflas etmesinin ardından Etsy, o rakamı geciktirmeye başladı

Saadetli Ümit Çebi’ye tepki! O lidere ‘kemik’ dedi

Bakan Hulusi Akar'dan o iddialara yalanlama: Söz konusu bile olamaz

Ekrem ve elemanlarının 4 yıllık eseri! Kentsel dönüşüme dava üstüne dava

Irak başbakanından büyük öngörüsüzlük ve vizyonsuzluk (!) Türk yapımı hastanenin açılışını yaptı

Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye hadsiz tehdit! Tutmayın küçük enişteyi
Gündem Kirli planı anlatan Savcı Sayan'dan hodri meydan! 'İlk beni yargılamazsanız…'
Gündem

Kirli planı anlatan Savcı Sayan'dan hodri meydan! 'İlk beni yargılamazsanız…'

Türkiye'de oynanmak istenen kirli planı anlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Eğer siz iktidar olduğunuzda ilk olarak beni yargılamazsanız namertsiniz, namert oğlu namertsiniz." diyerek meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 19:59:00 - 2023-03-12 20:06:30

yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de oynanan oyuna dikkat çeken Sayan 'En büyük tehlikeyi söylüyorum' diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.

Savcı Sayan şöyle konuştu:

Alevi, Kürt, Arap, Türk milliyetçiliği oluşturup Alevistan, Kürdistan, Lazistan, Türkistan modeliyle Anadolu'yu parçalamak, İstanbul'da ikinci Vatikan gibi bir ekümenik ile bizim inancımıza, değerlerimize saldırıp ülkemizi yok etme gayeleri var.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Beni yargılamazsanız namertsiniz"

'Bu tuzağa düşmeyelim' sözleriyle uyarıda bulunan Sayan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Doğuda Toroslar'ı batıda Soroslar'ı tarihe gömen adamın adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Soros ve Toros'ların altındaki cümleleri halkın takdirine bırakıyorum. Ülkede Sorosların batıya, Torosların da Kürtlere neler çektirdiğini ve bunları bitirenin de Tayyip Erdoğan olduğuna inanan bir Anadolu çocuğuyum. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. Bu yolda ölümü de göza aldım, zindanı da, sürgünü de... Hodri meydan! Sizden korkan sizin gibi olsun. Eğer siz iktidar olduğunuzda ilk olarak beni yargılamazsanız namertsiniz, namert oğlu namertsiniz. Ben de sizden korkarsam alçağım, namerdim, namert oğlu namerdim.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23