Kırlangıçlar kamu binalarını ve evleri mesken tuttu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki kamu binaları ve eski evler kırlangıç kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda süzülen kırlangıçlar ve neredeyse her binaya yaptıkları kuş yuvaları dikkati çekiyor.

Meydandaki bir market başta olmak üzere parti binaları, kamu kurumları ve eski evler, kırlangıçlar tarafından güvenli bir yuva yapmak için tercih ediliyor.

Çamur ve ottan yapılmış kuş yuvaları ilçe sakinlerince de benimsenmiş durumda. PTT binası ve dükkanları mesken tutan kuşların yuvalarına zarar verilmiyor, korunmasına özen gösteriliyor.

Kırlangıçlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilçeye yuvaları ve cıvıltılarıyla renk katıyor.



