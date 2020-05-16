  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması
için kalan
Aktüel

Kırlangıçlar kamu binalarını ve evleri mesken tuttu

Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki pek çok kamu binası ile evin çatısı ve penceresine yuva yapan kırlangıçlar ilçeye renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:07:12 -
Kırlangıçlar kamu binalarını ve evleri mesken tuttu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki kamu binaları ve eski evler kırlangıç kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda süzülen kırlangıçlar ve neredeyse her binaya yaptıkları kuş yuvaları dikkati çekiyor.

Meydandaki bir market başta olmak üzere parti binaları, kamu kurumları ve eski evler, kırlangıçlar tarafından güvenli bir yuva yapmak için tercih ediliyor.

Çamur ve ottan yapılmış kuş yuvaları ilçe sakinlerince de benimsenmiş durumda. PTT binası ve dükkanları mesken tutan kuşların yuvalarına zarar verilmiyor, korunmasına özen gösteriliyor.

Kırlangıçlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu ilçeye yuvaları ve cıvıltılarıyla renk katıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı