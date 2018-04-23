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Kırkpınar'da tarih belirsizliği...

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihinin ilan edildiği 2-8 Temmuz'dan bir hafta sonraya ertelenebileceğini belirtti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:28
Kırkpınar'da tarih belirsizliği...

Gürkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın 2-8 Temmuz tarihlerinde yapılacağını geçen yıl ilan ettiklerini ifade etti.

Kırkpınar'ın önceki yıl FETÖ'nün darbe girişimine, geçen yıl da darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"O yüzden 2 yıldır çeşitli etkinlikleri kısarak yaptık. Bu yıl  'Kırkpınar'ı 1 hafta öne çekin' talimatı vermiştim. Geçen yıl tarihi 2-8 Temmuz olarak belirledik. Bu sefer de erken seçim denk geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu denk geliyor. Kesinleştiğinde bir hafta erteleyeceğiz. Muhtemelen bir hafta sonraya erteleyeceğiz, yani yine 15 Temmuz'a denk gelecek."

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 16:28
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